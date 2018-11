Airbus krijgt grote order uit Vietnam

Gepubliceerd op | Views: 293 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - De Vietnamese luchtvaartmaatschappij Vietjet heeft vijftig vliegtuigen van het type A321neo besteld bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De order volgt op een principeakkoord dat beide partijen in juli sloten op de luchtvaartshow in Farnborough. Het contract werd ondertekend in het bijzijn van de Franse premier Edouard Philippe, die op een driedaags bezoek is in Vietnam.

Vietjet is geen onbekende voor Airbus. Het bedrijf, dat sinds 2011 vluchten uitvoert, heeft in totaal orders voor 171 voor vliegtuigen geplaatst bij Airbus. Daarvan zijn er inmiddels 46 geleverd.

De nieuw bestelde vliegtuigen hebben samen een cataloguswaarde van 6,5 miljard dollar. Vaak krijgen luchtvaartmaatschappijen een korting op de catalogusprijs.