Gepubliceerd op | Views: 478

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut AbbVie heeft in het afgelopen kwartaal de wind in de rug gehad. Vooral de verkoop van de succesvolle ontstekingsremmer Humira liep beter dan verwacht. AbbVie schroefde zijn winstverwachting voor heel 2018 omhoog.

In het derde kwartaal bedroeg de omzet van AbbVie 8,2 miljard dollar, een stijging van bijna 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Humira bleef een sterkhouder met een omzet van 12 miljard dollar, een stijging van 9 procent. Dat geneesmiddel krijgt echter steeds meer concurrentie van goedkopere imitatiemedicijnen. In Europa zijn er al concurrenten op de markt.

Ook kankermedicijn Imbruvica deed het goed met een 40 procent hogere omzet. Die kwam uit op 972 miljoen dollar.

AbbVies nettowinst kwam uit op 2,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat nog 1,6 miljard dollar. De onderneming voorziet voor heel het jaar een hogere aangepaste winst per aandeel. Die prognose staat nu op tussen de 7,90 en 7,92 dollar per aandeel. Het is al de vierde keer dit jaar dat AbbVie de vooruitblik naar boven bijstelt.