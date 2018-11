'Ryanair zet piloten Eindhoven voor het blok'

Gepubliceerd op | Views: 775 | Onderwerpen: luchtvaart

EINDHOVEN (AFN) - Piloten van prijsvechter Ryanair die vanaf Eindhoven werken, hebben de keuze om in te stemmen met een overplaatsing of een vertrekregeling met het bedrijf overeen te komen. De Ierse prijsvechter heeft dit via een brief laten weten aan de zestien piloten die een rechtszaak aanspanden tegen het bedrijf, zo meldde pilotenvakbond VNV. De vliegers hebben tot vrijdag 18.00 uur de tijd om te beslissen.

Ryanair wil de basis Eindhoven per 5 november sluiten. Zestien piloten spanden daarover een kort geding aan. De rechter oordeelde donderdag dat de Nederlandse piloten niet zomaar mogen worden verplaatst naar andere landen. Of de uitspraak geldt voor al de Nederlandse bemanningsleden van Ryanair is nog niet duidelijk.

Over het sluiten van de basis zelf deed de rechter geen uitspraak, al viel hier volgens de rechtbank wel het nodige op aan te merken. Volgens de VNV opent Ryanair zijn trukendoos om werknemers onder druk te zetten. De bond raadt zijn leden aan om niet op de 'vrijwillige overplaatsing' in te gaan.

Overplaatsing

Bij vakbond FNV Luchtvaart, die het cabinepersoneel van Ryanair vertegenwoordigt, is tot zover bekend nog geen brief met een dergelijke strekking binnengekomen.

De zestien piloten zouden overigens al wel de roosters voor de komende weken hebben gehad. Volgens VNV doet zich de onwerkelijke situatie voor dat personeel geacht wordt van bijvoorbeeld het Marokkaanse Fez naar Eindhoven en weer terug te vliegen. Er wordt van uitgegaan dat de piloten zich maandagochtend in Noord-Afrika zullen melden. De piloten zullen echter niet instemmen met overplaatsing. Mogelijk leidt dit tot uitval van vluchten.

Verder wordt personeel uit andere landen ingezet voor reizen op Eindhoven. Vluchten van en naar het Spaanse Málaga worden volgende week bijvoorbeeld in omgekeerde volgorde uitgevoerd door Spaans personeel. Dus van Spanje naar Eindhoven en weer terug in plaats van andersom.