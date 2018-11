Banengroei VS sterker dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 658 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 250.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in september werd neerwaarts herzien tot 118.000, van een eerder gemelde 134.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Toen ondervond de Amerikaanse arbeidsmarkt hinder van de tropische orkaan Florence, waardoor veel bedrijven waaronder in de horeca de deuren moesten sluiten.

Het overgrote deel van de banengroei in oktober komt voor rekening van de private sector, met 246.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Met name in de dienstensector kwamen er veel nieuwe arbeidsplaatsen bij. Bij de overheid groeide de werkgelegenheid met 4000 banen.

Lage werkloosheid

De werkloosheid in de grootste economie van de wereld bleef vorige maand stabiel op 3,7 procent, zoals verwacht. Dat is het laagste niveau in 48 jaar.

Het gemiddelde uurloon steeg met 0,2 procent op maandbasis, terwijl de gemiddelde werkweek uitkwam op 34,5 uur. Op jaarbasis klommen de gemiddelde uurlonen met 3,1 procent. Dat is de sterkste stijging sinds april 2009. De hogere lonen kunnen de inflatie aanjagen.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Op de markt wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in december de rente verder gaat verhogen. Dat zou de vierde rentestap van dit jaar worden.