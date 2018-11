Oliereus Exxon pompt meer op dan gedacht

Gepubliceerd op | Views: 200

IRVING (AFN/BLOOMBERG) - ExxonMobil heeft in het afgelopen kwartaal meer olie opgepompt dan gedacht. Daarmee komt een einde aan een lange reeks teleurstellende resultaten voor het Amerikaanse Exxon, één van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld.

De productie van olie en gas kwam uit op het equivalent van 3,8 miljoen vaten per dag. Dat is 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar meer dan waar kenners op hadden gerekend. Het was voor het eerst in tien kwartalen dat de productie in positieve zin verraste.

De kwartaalomzet steeg van 61,1 miljard tot 76,6 miljard dollar. De winst steeg ook flink, mede door de hogere olie- en gasprijzen. Onder de streep hield Exxon 6,2 miljard dollar over, 57 procent meer dan een jaar eerder.