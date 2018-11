Beurzen hoger door hoop handelsdeal

Gepubliceerd op | Views: 859

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag mooie winsten zien. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Op het Damrak zat Brunel stevig in de lift na sterke kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in de plus op 527,33 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 757,46 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,4 procent bij.

Persbureau Bloomberg meldde dat de Amerikaanse president Donald Trump een handelsovereenkomst wil tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Volgens ingewijden heeft Trump hoge ambtenaren aan het werk gezet om de voorwaarden op papier te zetten.

ArcelorMittal

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 5,5 procent. ING won 2,2 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. KPN en Unilever waren de enige dalers met verliezen van 0,9 en 0,3 procent.

In de MidKap gingen kunstmestproducent OCI en chipbedrijf Besi aan kop met plussen van 4,1 en 3,3 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion sloot de rij met een min van meer dan 3 procent na tegenvallende resultaten.

Goede economische omstandigheden

Bij de kleinere bedrijven maakte Brunel een koerssprong van ruim 18 procent. De detacheerder heeft de wind duidelijk in de zeilen dankzij de goede economische omstandigheden en kwam met uitstekende kwartaalcijfers. Van Lanschot Kempen, die het beheerd vermogen in het derde kwartaal zag groeien, klom 2,6 procent.

In Londen steeg IAG 1 procent. De eigenaar van luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia voerde zijn winstdoelen voor de lange termijn op. De Amerikaanse techreus Apple, die ook een notering heeft in Frankfurt, zakte ruim 4 procent na tegenvallende vooruitzichten van de iPhone-maker.

De euro was 1,1444 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 63,66 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,4 procent tot 73,15 dollar per vat.