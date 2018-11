'Minder post meer pakketten voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - Bij de resultaten van postbedrijf PostNL over het derde kwartaal zal maandag naar verwachting een alom bekend beeld worden geschetst. Op de traditionele postmarkt kampt het bedrijf met aanhoudende volumedalingen. Daartegenover staat de groei van de pakketbezorging. Dat blijkt uit een rondgang langs analisten die het post- en pakketbedrijf volgen door PostNL zelf.

De kenners gaan er in doorsnee van uit dat het postvolume in Nederland met krap 11 procent is gedaald. De omzet van de postbezorging in Nederland daalt tot 372 miljoen euro, van 395 miljoen euro een jaar eerder.

Bij de pakketbezorging is sprake van een omzetgroei tot 378 miljoen euro, van 271 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij moet worden aangetekend dat de divisie Spring, die voorheen in de cijfers Internationaal werd gemeld nu onder Parcels valt. In het derde kwart van 2017 had Spring een omzet van 63 miljoen euro.

Halfjaarcijfers

PostNL maakte bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend zijn Italiaanse en Duitse dochters Nexive en Postcon, die ook onderdeel waren van Internationaal, te willen verkopen. Daarmee kreeg het postbedrijf de handen op elkaar van meerdere analisten. Zij zullen gespitst zijn op verdere ontwikkelingen rond de verkoop. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar worden de resultaten van de betreffende dochters onder het kopje niet-voortgezette activiteiten gemeld.

Het onderliggende bedrijfsresultaat komt volgens de marktkenners over de voorbije maanden uit op 27 miljoen tegenover 31 miljoen euro een jaar eerder. Verder zal PostNL 17 miljoen euro aan kostenbesparingen hebben gerealiseerd.

Mogelijke fusie

PostNL maakte onlangs bekend minder geld kwijt te zijn aan het openstellen van zijn netwerk dan eerder voorzien. Eerder verwachtte PostNL vanaf het boekjaar 2020 jaarlijks 50 miljoen tot 70 miljoen euro extra kosten te maken. Die verwachting werd verlaagd naar 40 miljoen tot 45 miljoen euro.

Ook zullen kenners gespitst zijn op berichten over een mogelijk samengaan van PostNL met concurrent Sandd. Een fusie van de twee heeft in ieder geval de steun vanuit politiek Den Haag. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer sloot niet uit dat zij gebruik zal maken van haar bevoegdheid om een eventueel verbod van toezichthouder ACM op een fusie terug te draaien.