Krimp voor Italiaanse industrie

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Italiaanse industrie heeft in oktober de scherpste krimp laten zien in bijna vier jaar. Dat meldde marktonderzoeker Markit. De industrie in Italië heeft te maken met een zwakkere wereldwijde vraag en de politieke onzekerheid in het land.

De inkoopmanagersindex van Markit voor de industrie in Italië noteerde een stand van 49,2. In september kwam die uit op 50, wat betekent dat toen stagnatie was te zien. De consensus van economen lag op 49,7. De Italiaanse regering ligt overhoop met de Europese Commissie over de begrotingsplannen. Rome wil juist meer uitgeven om zo de economie te stimuleren, terwijl Brussel wil dat meer wordt gedaan om de hoge staatsschuld terug te dringen.

Voor de industrie in de eurozone toonde de index van Markit in oktober een definitieve stand van 52, tegen 52,7 in september. Hier lag de gemiddelde verwachting van economen op 52,1, wat overeenkomt met een voorlopige raming.

De graadmeter voor de Duitse industrie kwam uit op 52,2 en die voor Frankrijk op 51,2. De Spaanse index liet een niveau van 52 optekenen.