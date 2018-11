'Uitstekende kwartaalcijfers Brunel'

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van Brunel over het derde kwartaal waren uitstekend. Dat concludeert een analist van ING, die bovendien vaststelt dat er ondanks angst daarvoor geen problemen zijn met de auto-industrie in Duitsland.

De omzet ging in het derde kwartaal met 21 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder tot 234,6 miljoen euro. De winst voor belastingen klom met 72 procent tot 12 miljoen euro. Op alle vlakken waren de cijfers sterker dan verwacht, stelt de marktkenner vast.

Na de flinke daling van Brunel in mei en daarna opnieuw na de tweedekwartaalcijfers lijkt het volgens ING nu tijd voor een herwaardering. De angst voor tegenvallers in Duitsland lijkt ongegrond, zeker omdat de blootstelling van Brunel vooral gericht is op investeringen in de energietransitie en die zijn lastig terug te draaien als dat al zou gebeuren.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 19,40 euro. Het aandeel Brunel stond omstreeks 09.35 uur ruim 15 procent hoger op 12,68 euro.