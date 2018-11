Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal heeft een akkoord gesloten over de verkoop van onderdelen in Luxemburg en België. Het gaat om de laatste bezittingen die de staalgigant moest afstoten om de Italiaanse staalfabriek Ilva over te mogen nemen van de Europese Commissie.

Branchegenoot Liberty House Group heeft een bindend bod gedaan op de afwerkingslijnen rond Luik en de Luxemburgse dochteronderneming ArcelorMittal Dudelange. Hetzelfde concern sloot eerder al een deal over de aankoop van onderdelen in Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië.

De definitieve overname is rond nadat Ilva volledig is ingelijfd door ArcelorMIttal. Een overnamebedrag maakt het staalconcern niet bekend.