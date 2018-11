'Kwartaalcijfers Corbion iets boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 263

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van Corbion over het derde kwartaal waren iets beter dan de verwachtingen van KBC Securities. Dat liet de Belgische bank weten in een reactie.

Volgens KBC is de prognose dat het verlies voor Innovation Platforms dit jaar wat lager zal uitvallen dan eerder werd voorzien een positief punt. De bank blijft Corbion waarderen voor zijn sterke positie in de wereldwijde markt voor melkzuur, met enkele interessante groeimogelijkheden. Momenteel ziet KBC echter nog geen positieve aanjager voor de beurskoers omdat het resultaat de komende tijd onder druk blijft staan.

Het hold-advies wordt daarom voorlopig gehandhaafd door KBC, met een koersdoel van 28 euro.

Negatief bericht

ING zei dat de kwartaalomzet een fractie hoger uitviel dan de bank zelf had verwacht, maar wel lager was dan de consensus die door Corbion zelf werd opgesteld. De missers versus de consensus waren over een breed front, aldus ING. De bank spreekt dan ook van een negatief bericht van het bedrijf. Het advies is hold en het koersdoel staat op 29 euro.

Het aandeel Corbion noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.30 uur een plus van 0,4 procent op 26,88 euro.