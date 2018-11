HAL-dochter koopt dienstverlener Famed

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL koopt via een dochteronderneming de dienstverlener Famed, een bedrijf dat onder meer de financiële administratie voor bedrijven in de zorgsector verzorgt. Dat maakte de aan de Amsterdamse beurs genoteerde investeringsmaatschappij bekend, zonder vermelding van een overnamebedrag.

HAL lijft Famed in via een dochteronderneming, waarin het een belang van 81 procent heeft. De HAL-dochter, HAL Armstrong beheer, is al eigenaar van branchegenoot Infomedics. Famed en Infomedics hadden vorig jaar samen een omzet van 53 miljoen euro.