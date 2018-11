Methanolfabriek OCI in Texas haalt geld op

Gepubliceerd op | Views: 238

BEAUMONT (AFN) - Natgasoline, de Amerikaanse methanolproducent van OCI en Consolidated Energy Limited (CEL), heeft 900 miljoen dollar opgehaald met leningen. Het geld wordt gebruikt voor het herfinancieren van bestaande schulden en voor werkkapitaal.

Volgens Natgasoline zullen de rentekosten dalen door de stap. De Natgasoline-fabriek in het Texaanse Beaumont is goed voor een productie van 5000 ton methanol per dag, wat neerkomt op 1,8 miljoen ton per jaar. Het is de grootste methanolfabriek in de Verenigde Staten. In augustus werd nog gemeld dat de fabriek op volle kracht draait.

Het in Amsterdam genoteerde OCI en CEL zijn allebei voor de helft eigenaar van de fabriek.