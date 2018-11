Omzet en winst Brunel stevig omhoog

Gepubliceerd op | Views: 584 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft de wind duidelijk in de zeilen dankzij de goede economische omstandigheden. Daardoor neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel toe en daar plukt Brunel de vruchten van. Dit geldt voor belangrijke markten voor Brunel zoals de olie- en gassector.

De omzet ging in het derde kwartaal met 21 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder tot 234,6 miljoen euro. De winst voor belastingen klom met 72 procent tot 12 miljoen euro. In een toelichting sprak topman Jilko Andringa van groei bij alle segmenten, met sterke prestaties in Europa en daarbuiten. Volgens Brunel laat de strategie om nieuwe markten te betreden succes zien terwijl het snelle herstel in de olie- en gasmarkt aan vaart wint.

De onderneming handhaaft de prognoses voor heel 2018. Daarbij rekent Brunel op een omzet in een bandbreedte van 875 miljoen tot 925 miljoen euro, met een brutowinst van 32 miljoen tot 38 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dat de diversificatiestrategie zal leiden tot verdere omzetgroei. De economische prognoses voor de sectoren van Brunel blijven sterk.