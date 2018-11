Kraft Heinz voelt hogere grondstofprijzen

Gepubliceerd op | Views: 78

PITTSBURGH (AFN/BLOOMBERG) - Kraft Heinz heeft het afgelopen kwartaal flink last gehad van onder meer hogere grondstofprijzen voor zijn producten en gestegen marketingkosten. Dat drukte op het resultaat, zo kwam naar voren uit een handelsbericht van de Amerikaanse levensmiddelengigant.

Kraft Heinz zette een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken van zo'n 1,6 miljard dollar. Dat is ruim 14 procent minder dan een jaar eerder en lager dan de doorsnee prognose van kenners. De omzet steeg wel, met 1,6 procent tot 6,4 miljard dollar. Dat was dan weer beter dan werd verwacht.

Branchegenoten van Kraft Heinz hadden het afgelopen kwartaal eveneens te maken met flink hogere kosten voor ruwe materialen. Ook transportkosten namen door de groeiende wereldeconomie toe. Het aandeel Kraft Heinz werd in de Amerikaanse handel nabeurs flink lager gezet.