74 oude sportscholen en 493-74=419 nieuwe sportscholen.

25% van 1,5 = 375.000 nieuwe leden, dus 1.125.000 oude leden.

Resultaat is slechts 895 leden per nieuwe sportschool tegenover 15200 leden per oude sportschool.



Basic Fit verdient het geld met de nieuwe sportscholen. Maar de nieuwe sportscholen verdienen zelf vast nie veul.