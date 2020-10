S&P bevestigt rating Duitsland op AAA

Van de week blijft mijn status ook wel op AAA staan, opnieuw zorgde asmi er voor dat ik het aexje glansrijk voorbij scheurde, de aex steeg met een leuke + van 2,26%, bij mij stopte de meter bij bijna het dubbele, asmietje ging dan ook maar liefst 7,25% omhoog, aangejaagd door amerikanen, die ook heel duidelijk het haas zien liggen bij mijn topspeler,besi zit net als max in de penairie, die ging maar 1,9% omhoog!

Het nieuws dat trumpio en zijn ega corona hebben, zorgde ervoor dat de chipjes gisteren weer in die grote afvalbakken van Dalm gedumpt werden, vriendje trump is ondertussen in het ziekenhuis belandt,joetje had hem van de week makkelijk kunnen verslaan, als hij gewoon rustig gevraagd had; grote lomperd! zal je nu eindelijk eens een oude man,waarvoor je volgens het WOORD, respekt en ontzag moet hebben en die je eer moet bewijzen, eens fatsoendelijk uitlaten praten,nu leek het wel het engelse parlement,een kleuterklasje, waar de juf geen orde kan houden was er heilig bij, een grote schande voor de topspeler van de wereld;amerika!!

De beurs doorstond deze mega afgang goed en ook gisteren, kwam met uitzondering van de tech en chippertjes alles best door de crisis heen, terwijl die aardappel schijfjes eigenlijk omhoog hadden moeten springen, want ook negatief corona nieuws is gunstig voor hen.

Shell werd bijna koopwaardig,ik heb de lat bij een tientje gelegd,de metaaltjes moeten bij Dalm weer een veer laten, op de beurs shitteren ze , mittal zelfs dubbel cijferig+!!

Vandaag de sloten schoon maken,want de dijk en polderschouw begint maandag al en tegenwoordig heb je gelijk een prent, als de boel niet op orde is!!

Morgen bijtanken bij het heerlijke schatrijk makende WOORD, hopenlijk mogen we al dat moois, prachtig omlijsten met de aloude prachtige psalmen, want dat is altijd een dik feest!!

Maandag hoop ik dat debat en coronastof weer wat gaan liggen en we stil going strong weer verder gaan plussen, hopenlijk geeft de veel beschaafdere Pence zijn presidentje een mooi voorbeeld, als ook hij gaat debatteren met een democraat,ik heb er echt moed op, de veel mooiere standpunten van de republiekijnen zijn het meer dan waard!!SJALOOM!!!