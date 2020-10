Consumentenvertrouwen VS verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in september verder gestegen. Dat maakte de Universiteit van Michigan bekend op basis van definitieve cijfers over zijn index die het consumentenvertrouwen meet.

De index noteerde een stand van 80,4 tegen een voorlopig cijfer van 78,9 halverwege vorige maand. Economen verwachtten in doorsnee dat de graadmeter op 79 zou uitkomen.