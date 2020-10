DGB stelt publicatie halfjaarverslag uit

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - DGB Group heeft de publicatie van het halfjaarverslag op de langere baan geschoven. De onderneming stelt dat er sinds het einde van het boekjaar 2019 zo veel is gebeurd dat het jaarverslag over vorig jaar vertraagd is. Voor het halfjaarverslag wil DGB kunnen vergelijken met dezelfde periode in het voorgaande jaar en daarom komen de twee rapportages nu tegelijkertijd uit. Wanneer dat wordt, weet DGB nog niet.

DGB verkocht zijn activiteiten, software voor de veeteeltsector, in juni aan Majka Investments. De lege beurshuls die overbleef wil zich bezig blijven houden met activiteiten in de duurzame sector.

Vanwege het niet publiceren van een gecontroleerde jaarrekening over 2019 werd DGB al eerder op het strafbankje van de beurs gezet door exploitant Euronext.