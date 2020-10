Topman KLM vreest nieuwe ontslagronde

Het is nog niet in het nieuws maar alle maatschappijen zijn weer als een dolle vluchten aan het schrappen van hun toch al minimale vluchtschema. Had zelf nog wat vluchten staan en die worden keer op keer geannuleerd en vooruitgeschoven naar een datum dat er zogenaamd nog een vlucht is, maar ook die gaan er over een paar weken wel uit. Zomer was een tijdelijke opleving, maar nu het aantal landen dat geen verplichten 10/14 dagen quarantine nog maar op 1 hand te tellen is gaat er echt niemand meer reizen. Het wordt nog een complete winter zonder omzet voor AF-KL en u weet wat dat betekent: dokken!