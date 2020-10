Topman KLM vreest nieuwe ontslagronde

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - KLM-topman Pieter Elbers vreest dat er een nieuwe ontslagronde nodig is bij de maatschappij, bovenop de duizenden banen die dit jaar al zijn geschrapt. Volgens hem heeft KLM veel last van de recente toename van het aantal coronabesmettingen en de vele nieuwe beperkingen en quarantainevereisten van overheden.

"Deze ongecoördineerde aanpak van landen heeft tot veel verwarring geleid en het vertrouwen van klanten aangetast. De realiteit wijkt dus stevig af van de verwachtingen die we voor de industrie in de zomermaanden nog hadden", stelt de KLM-baas in een bericht aan het eigen personeel, waarover eerder ook de NOS schreef.

Hoeveel banen op de tocht staan is nog niet duidelijk. Wel geeft de topman aan dat nog eens 10 procent minder vluchten zou betekenen dat KLM nog zo’n 1500 arbeidsplaatsen minder nodig heeft.

De maatschappij kondigde in de zomer al aan circa 5000 medewerkers te ontslaan om te bezuinigen. "We houden nu dus echter rekening met nog minder productie, wat uiteindelijk directe invloed zal hebben op de hoeveelheid mensen die nodig is."

KLM moest donderdag nog een reorganisatieplan inleveren in Den Haag om over de volledige door de overheid beloofde miljardensteun te kunnen beschikken. Dit lukte op het nippertje. Als het personeel niet had ingestemd met loonoffers en ontslagen, was faillissement volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën de enige andere optie geweest.