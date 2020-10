'Wall Street flink lager na coronabesmetting Trump'

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen vrijdag af op een behoorlijk lagere opening. Beleggers op Wall Street zijn geschrokken van het nieuws dat president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid en worden de politieke ontwikkelingen rond een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie in Washington gevolgd.

Trump liet via Twitter weten dat hij en Melania het coronavirus hebben. Waarschijnlijk hebben zij het virus opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het verkiezingsdebat in Cleveland. De arts van het Witte Huis verklaarde dat Trump en Melania in quarantaine zijn gegaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen. De 74-jarige president valt vanwege zijn leeftijd in de risicogroep voor het coronavirus.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder sterk gegroeid dan in augustus en ook zwakker dan verwacht. Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat er vorige maand 661.000 banen bijkwamen exclusief de landbouwsector. Economen hadden op een aanwas van 875.000 arbeidsplaatsen gerekend. In augustus kwamen er volgens een herzien cijfer nog bijna 1,5 miljoen banen bij in 's werelds grootste economie.

Nieuw steunpakket

Het Huis van Afgevaardigden heeft een nieuw steunpakket voor de economie ter waarde van 2,2 biljoen dollar goedgekeurd. Het lijkt er echter niet op dat de wet die het pakket regelt het zal redden in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Meerdere Republikeinse kopstukken vinden dat met het plan te veel geld gemoeid is.

Supermarktconcern Walmart verkoopt een meerderheidsbelang in zijn Britse dochteronderdeel Asda aan een investeringsconsortium. Walmart verwacht een boekverlies te lijden van 2,5 miljard dollar op de verkoop van de supermarktketen.

Tesla

De maker van elektrische auto's Tesla heeft in het derde kwartaal 139.000 voertuigen afgeleverd. Het gaat om een record voor het bedrijf van topman Elon Musk. Het aantal leveringen steeg ten opzichte van een jaar eerder met ruim 43 procent. Tesla staat wel in het rood voorbeurs.

Boeing zou gesprekken voeren met de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair over een order voor 150 tot 200 toestellen van het type 737 MAX, die op basis van catalogusprijzen dan minstens 18,7 miljard dollar waard zou zijn. De opdracht zou een flinke opsteker zijn voor Boeing, want de 737 MAX wordt om veiligheidsredenen al sinds maart vorig jaar aan de grond gehouden vanwege twee crashes. Daarnaast kampt Boeing met de gevolgen van de coronacrisis waardoor veel minder nieuwe vliegtuigen worden besteld.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,1 procent hoger op 27.816,90 punten. De brede S&P 500 dikte 0,5 procent aan tot 3380,80 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij tot 11.326,51 punten.