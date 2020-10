Tegenvallende banengroei VS in september

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder sterk gegroeid dan in augustus en ook zwakker dan verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat er vorige maand 661.000 banen bijkwamen in de VS exclusief de landbouwsector. Economen hadden in doorsnee op een aanwas van 875.000 arbeidsplaatsen gerekend.

In augustus kwamen er volgens een herzien cijfer nog bijna 1,5 miljoen banen bij in 's werelds grootste economie. De werkloosheid in de VS lag vorige maand op 7,9 procent tegen 8,4 procent een maand eerder.

De Amerikaanse werkgelegenheid kreeg tijdens de coronacrisis forse klappen, maar de afgelopen tijd is er weer sprake van herstel op de arbeidsmarkt. Wel loopt het aantal coronabesmettingen in de VS de laatste tijd steeds verder op wat het herstel kan ondermijnen. Eerder op de dag werd nog bekend dat president Donald Trump en zijn vrouw Melania positief hebben getest op corona. Zij zijn nu in quarantaine in het Witte Huis.