'Ryanair praat met Boeing over grote order voor 737 MAX'

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is in gesprek met Boeing over de koop van 150 tot 200 toestellen van het type 737 MAX. Dat meldden Ierse media. Naar verluidt kan voor het einde van dit jaar een order worden geplaatst, die op basis van catalogusprijzen dan minstens 18,7 miljard dollar waard zou zijn.

Ryanair zou verschillende versies van de 737 MAX willen aanschaffen. De opdracht zou een flinke opsteker zijn voor Boeing, want de 737 MAX wordt om veiligheidsredenen al sinds maart vorig jaar aan de grond gehouden vanwege twee crashes in korte tijd na elkaar. Daarnaast kampt de Amerikaanse vliegtuigbouwer met de gevolgen van de coronacrisis in de luchtvaartsector waardoor veel minder nieuwe vliegtuigen worden besteld.

Eerder deze maand werd nog bekend dat het Poolse Enter Air de eerste order voor de 737 MAX van dit jaar heeft geplaatst. Boeing worstelt tegelijkertijd met veel annuleringen voor het model.