Beurzen licht lager na positieve coronatest Trump

Gepubliceerd op | Views: 547 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine verliezen zien. Na een eerste schrikreactie op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump is besmet met het coronavirus en wat dit betekent voor zijn verkiezingscampagne, herpakten beleggers zich en liepen de koersverliezen weer wat terug. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 549,36 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 814,02 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,8 procent.

Trump liet via Twitter weten dat hij en zijn vrouw Melania het coronavirus hebben. Waarschijnlijk hebben zij het longvirus opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het verkiezingsdebat in Cleveland. De arts van het Witte Huis verklaarde dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen.

Galapagos

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 1,4 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips volgde met een min van 1,3 procent. Telecomconcern KPN was de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent. De verzekeraars Aegon, ASR en NN Group volgden met plussen tot 1,2 procent.

In de MidKap was Eurocommercial Properties de grote winnaar met een plus van dik 6 procent. De vastgoedinvesteerder heeft een winkelcentrum in Zweden verkocht voor 41,1 miljoen euro. Speciaalchemiebedrijf Corbion stond onderaan met een min van 1,9 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor 0,6 procent. KLM heeft nu ook met zijn piloten overeenstemming bereikt over de reorganisatieplannen bij de luchtvaartmaatschappij. Eerder sloot KLM al deals met de vakbonden voor het cabinepersoneel en het grondpersoneel. Daardoor is het bedrijf er nu met alle vakbonden op hoofdlijnen uit.

Equinor

In Oslo daalde Equinor 1,1 procent. Het Noorse olie- en gasbedrijf wil zijn personeelsbestand bij de exploratietak met 30 procent terugbrengen in 2023 om de kosten te verlagen vanwege de lagere vraag naar olie door de coronapandemie.

De euro stond op 1,1709 dollar, tegen 1,1754 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent minder op 37,41 dollar. Brentolie daalde ook 3,4 procent in prijs, tot 39,56 dollar per vat.