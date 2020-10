Walmart schrijft miljarden af bij Asda-deal

Gepubliceerd op | Views: 951 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart verwacht een boekverlies van 2,5 miljard dollar te lijden bij de verkoop van de Britse supermarktketen Asda. Vrijdag werd bekend dat Walmart een meerderheidsbelang in zijn dochterbedrijf verkoopt aan een Brits consortium.

Het merendeel van de aandelen van Asda komt nu in handen van de Britse investeringsmaatschappij TDR Capital en de broers Mohsin en Zuber Issa. Die laatste twee zijn bekend als oprichters van EG Group, dat onder andere in Nederland Texaco-stations exploiteert. Asda wordt bij de overname gewaardeerd op 6,8 miljard pond (7,5 miljard euro).

Walmart behoudt nog wel een minderheidsbelang in Asda. Ook levert het Amerikaanse concern een bestuurder voor de keten. De afschrijving die Walmart dit boekjaar verwacht, is niet van invloed op de kasmiddelen. De winst per aandeel zal 0,25 procent lager uitvallen, omdat de bijdrage van Asda aan het nettoresultaat wegvalt.

Vorig jaar stuitte een poging om de Britse Walmart-dochter te fuseren met branchegenoot Sainsbury op verzet. Zo gingen de Britse mededingingsautoriteiten niet akkoord. Asda behoort tot de grootste supers van Groot-Brittannië. In juli werd bekend dat de gesprekken rond een verkoop van Asda weer werden hervat, nadat de potentiële miljardendeal eerder dit jaar werd opgeschort in verband met de corona-uitbraak.