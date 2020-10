'Update over huurinkomsten Retail Estates positief'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De update van vastgoedfonds Retail Estates, waarin onder meer wordt gemeld dat de huurinkomsten weer terug zijn op het niveau van voor de crisis, is positief. Dat zegt KBC Securities.

KBC zegt dat het goed is om te zien dat het merendeel van de winkels van het failliete Brantano zijn ondergebracht bij bestaande huurders actief in mode, waarbij geen huurinkomsten verloren gingen. Volgens de bank is ook de verkoop van een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn voor een boekwinst van 6 procent positief.

KBC heeft een hold-advies en koersdoel van 60 euro voor Retail Estates. Het aandeel noteerde vrijdag na ongeveer een uur handelen een vlak op 56,90 euro.