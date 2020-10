AEX daalt na coronabesmetting Trump

Gepubliceerd op | Views: 443 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump positief is getest op het coronavirus zorgde voor onzekerheid op de beursvloeren. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,7 procent in de min op 546,69 punten. De MidKap daalde ook 0,7 procent, tot 806,73 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.

Bijna alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak gingen omlaag. Grootste daler was zorgtechnologiebedrijf Philips met een verlies van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell kampte met de forse daling van de olieprijzen en verloor 1,3 procent. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway was de enige stijger met een winst van 0,5 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond kunstmestproducent OCI onderaan met een min van 2,6 procent. Vastgoedconcern Eurocommercial Properties was de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent.