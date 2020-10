ECB gaat experimenteren met digitale euro

quote: geobeo schreef op 2 oktober 2020 09:29:

Ah, daar is de afschaffing van cash met een digitale munt gedekt door SDRs met "green bonds"? Precies zoals reeds voorspeld door Middelkoop.



Totale controle op geld (en dus daarmee totale politieke macht) bij de ECB.

Nee joh, dit wordt gewoon gedaan om te kunnen zeggen dat er iets innovatiefs gedaan wordt ;-)In Zweden maakt men zich inmiddels zorgen over het gebrek aan cash geld in de economie... de economie wordt op die manier niet alleen heel kwetsbaar voor politieke manipulatie, maar ook voor technische problemen. We hebben allemaal gezien waar een pinstoring van een paar uur toe leidde bij de Albert Heijn (mensen die op de vuist gingen). Extrapoleer dat naar een paar dagen en watch the mayhem.