DSM rondt overname Erber Group af

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM heeft de overname afgerond van het Oostenrijkse Erber Group, dat zich bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen. Met de overname is een bedrag gemoeid van 980 miljoen euro.

De overname is exclusief twee kleinere onderdelen van Erber. De overgenomen onderdelen Biomin en Romer Labs van het bedrijf zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 330 miljoen euro en tellen 1200 medewerkers en faciliteiten wereldwijd. DSM verwacht dat de acquisitie in het eerste jaar na afronding zal gaan bijdragen aan de winst.

DSM kondigde de deal in juni aan. Erber is een in 1983 opgericht familiebedrijf. Volgens DSM wordt met de aankoop de expertise en kennis op het gebied van diervoeding vergroot.