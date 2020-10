Eurocommercial verkoopt Zweeds winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 663

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties heeft een winkelcentrum in Zweden verkocht voor 41,1 miljoen euro. Dat bedrag staat gelijk aan de waarde die in een onafhankelijke taxatie aan het vastgoed werd toegekend.

Het terrein in Södertälje, ten zuiden van Stockholm, is aangekocht door het fonds Serena Properties. De opbrengsten worden door Eurocommercial in kas gehouden om de balans te versterken.

De verhuurder van winkelruimte meldde verder met 92 procent van zijn huurders overeenkomsten te hebben gesloten over de huurbetalingen in de periode van gedwongen sluitingen wegens het nieuwe coronavirus. Het gaat dan om afspraken over een minimaal gegarandeerde huur in België, Zweden en Frankrijk. De huuropbrengsten voor het tweede en derde kwartaal zullen daardoor verder verbeteren, verwacht Eurocommercial.