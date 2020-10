'Onzekerheid op beurzen na coronabesmetting Trump'

quote: Stier de Beer schreef op 2 oktober 2020 08:48:

Mooie timing voor de verkiezingen. Na herstel zal hij gesterkt als oeraap naar buiten treden als HERO!!

Ik weet al wat die dan gaat zeggen:I survived this China Plague. It was horrible... I tell you it was horrible, But I was strong..... so strong that I can take everything. Biden would not survive it, I'm stronger than him... so strong...