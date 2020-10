Nikkei zakt na positieve coronatest Trump

Gepubliceerd op | Views: 988 | Onderwerpen: Donald Trump

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag lager geëindigd. Beleggers schrokken van het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump positief is getest op het coronavirus. In Tokio werd de handel vrijdag hervat na de technische problemen op donderdag. De uitbater van de aandelenbeurs heeft zijn excuses aangeboden voor de storing, die volgens het bedrijf werd veroorzaakt door de installatie van een nieuw hardware-onderdeel en het falen van het backup-systeem. Het was voor het eerst dat de beurshandel in Japan een hele dag werd platgelegd sinds de overstap naar het volledig elektronische handelssysteem in 1999.

De Nikkei in Tokio zag een eerdere winst verdampen en ging uiteindelijk 0,7 procent lager het weekeinde in op 23.029,90 punten. Het aandeel van beursbedrijf Japan Exchange Group daalde bijna 2 procent. Ook Fujitsu, de systeemontwikkelaar van de Japanse beurs, werd lager gezet en verloor 2,8 procent. J.Front Retailing zette de opmars voort en klom 2,5 procent. De eigenaar van warenhuizen en supermarkten won deze week ruim 20 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting.

In Shanghai en Hongkong waren de beurzen gesloten vanwege de viering van de Gouden Week-vakantieperiode in China. Ook in Zuid-Korea, Taiwan en India hadden beleggers een vrije dag. De All Ordinaries in Sydney stond ruim 1 procent in de min onder aanvoering van de Australische oliebedrijven, die kampten met de forse daling van de olieprijzen. Daarnaast bleek dat de winkelverkopen in Australië in augustus met 4 procent zijn gedaald, na een stijging van 3,2 procent in juli.