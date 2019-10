Wall Street in de ban van 'recessievrees'

Niets recessie, economie draait goed in the usa.

Alleen die clown moet snel verdwijnen met zijn getwitter, vult zijn zakken aardig!

EU draait helemaal goed ( met name Nederland) dus laat je geen angst aanpraten.

Vandaag is de AEX weer een procent harder gedaald dan the USA dus morgen weer vet omhoog.



Rente levert op de bank niets op dus blijven beleggen is het credo!