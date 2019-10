Juncker ingenomen met pogingen brexitdeal

Laat de Britten de rekening nog gewoon even aftikken in Euro’s, geef ze een warme handdruk, bedank ze voor de plezierige samenwerking, wens ze succes en ... neem er dan afscheid van.



In een moeizaam lopend huwelijk kun je ook beter niet samenblijven voor de kinderen. Dat voelen de “kinderen” heus wel. Hier is het niet anders. Het huwelijk met de Britten liep eenzijdig op de klippen. Jammer, is niet anders.



Maar dit jarenlange circus moet eindelijk eens aan zijn eind komen. Ze hebben het weten te rekken tot en met. Mediation heeft niet geholpen. EU houdt hopelijk de rug recht. Nu gaan we verder met ons eigen leven.



Succes met het omzeilen van de Benn-wet en ... Dikke doei, UK