Dieprode handelsdag op Europese beurzen

De economie draait niet omdat Trump de boel aan het vergallen is.



Iedereen wacht af. De economische bedrijvigheid en besteding wordt bepaald door Trump en niet omdat het zo slecht gaat in de wereld.



Er is geld zat en werkloosheid is laag, rente is laag en mensen hebben weer de Iphone 10 gekocht en een Tesla van een ton en een elektrisch fiets van 5.000 euro.

Als Trump van strijd toneel is verdwenen dan zal de economie als tierelier gaan draaien.



mensen moeten het door krijgen dat er geen handels vete is, maar de indoctrinatie van Amerika om een ander land te bezetten via economisch druk (niet via wapens).



Nu is het angst voor de Chinezen

angst voor de Russen

angst voor N Koreanen



Angst is het wapen waar Amerika misbruik van heeft gemaakt om zelf rijker te worden.