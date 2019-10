Nieuwe financieel directeur bij Fastned

Gepubliceerd op | Views: 490

AMSTERDAM (AFN) - De uitbater van elektrische snellaadstations Fastned heeft Victor van Dijk benoemd tot nieuwe financieel directeur. Hij komt half november het managementteam bij Fastned versterken.

Van Dijk was eerder werkzaam bij ING op het gebied van schuldkapitaalmarkten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Fastned stelt dat hij een sterke financiële achtergrond heeft, plus ruime ervaring in de financiering van bedrijven door institutionele partijen. Fastned maakte in juni zijn debuut op het Damrak.