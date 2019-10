Groen licht heffingen VS tegen EU om Airbus

En de steun die Boeing ontvangt van de USA?



Is het Boeing niet zelf die problemen heeft met zijn vliegtuigen en daardoor tientallen miljarden dollars aan omzet is misgelopen.

Is het Boeing die naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is gestapt of is het Mr T met zijn kompanen.



Heeft Europa nog niet genoeg mislopen door de Amerikaanse ingestelde boycot tegen Iran.



Door de USA zijn immers alle EU-bedrijven uit Iran moeten vertrekken en die plaatsen werden netjes ingenomen door ... inderdaad Chinese bedrijven.



Staan de belangen in het Midden Oosten nu niet haaks tegenover elkaar enerzijds USA en anderzijds China met rugdekking door Rusland.



Amerika heeft in het verleden ingestemd met het ontwikkelingsstatuut voor China. Amerika heeft de lage lonen in China steeds benut om goedkope producten te laten maken.