Groen licht heffingen VS tegen EU om Airbus

Onderwerpen: Europa, luchtvaart, Verenigde Staten

GENÈVE (AFN/RTR) - De Verenigde Staten mogen strafheffingen opleggen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bepaald.

De heffingen kunnen gelden voor Europese producten als drank, levensmiddelen, luxegoederen en vliegtuigonderdelen. Het is de grootste strafheffing die ooit is goedgekeurd door de WTO. De handelsorganisatie oordeelde in mei vorig jaar al dat de Europese Unie heeft nagelaten illegale subsidies aan Airbus stop te zetten.

De VS en de EU bestoken elkaar al sinds 2004 met aanklachten wegens vermeende staatssteun aan de luchtvaartindustrie. Washington stelt dat Boeing tientallen miljarden dollars aan omzet is misgelopen door de steun aan zijn Europese concurrent.