'Gerechtshof kijkt naar klacht over Hamers'

Politiek is inderdaad de hoofdschuldige en als iemand mij verteld dat hij politicus is (nationaal of lokaal) dan weet ik op basis van mijn leeftijd dat er 50% kans is dat daar eigenbelang ook een rol speelt. De andere 50% doen het wellicht uit idealisme of zien er carrière mogelijk in. Ik ben ook voorstander van een open boek benadering voor banken, maar inderdaad, zoals hierboven al geschetst, banken worden nu aangevallen omdat politici zichzelf uit het corruptie zicht willen houden. Niet alleen politici, maar ook bij rechters lijkt soms willekeur gedrag te bestaan.