'Gerechtshof kijkt naar klacht over Hamers'

Gepubliceerd op | Views: 1.353

DEN HAAG (AFN) - Het Gerechtshof in Den Haag neemt een klacht van Pieter Lakeman over het niet strafrechtelijk vervolgen van ING-topman Ralph Hamers in behandeling. Dat blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit een schriftelijke tussenbeschikking. De zakenkrant beschikt over de tekst van dat vertrouwelijke stuk. Ook nemen de rechters een klacht over vervolging van ING in behandeling.

Lakeman wil met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) dat Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd in de witwasaffaire die ING vorig jaar voor 775 miljoen euro schikte. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde toen dat er geen individuele bankiers konden worden vervolgd die eindverantwoordelijk waren.

De Amsterdamse zakenman Sam van Doorn wil daarnaast dat het OM ING zelf strafrechtelijk gaat vervolgen. Ook zijn klacht werd ontvankelijk verklaard. De zaken worden in december inhoudelijk behandeld.

Een woordvoerder van ING wilde niet reageren omdat het een lopende juridische procedure betreft. Het OM gaf eveneens geen commentaar. Lakeman was niet bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Eerder dit jaar was hij al behoorlijk zeker van zijn zaak. "Als deze hobbel is genomen, ben ik er vrij zeker van dat we Hamers aan de paal kunnen nagelen", zei Lakeman na afloop van een besloten zitting in mei.