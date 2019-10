'Wall Street gaat verder omlaag'

Gepubliceerd op | Views: 2.078

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag voor een lagere opening, na de behoorlijke koersverliezen een dag eerder. De stemming op de financiële markten blijft onder druk staan door zorgen over de afzwakkende economie na zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. Verder buigen beleggers op Wall Street zich over het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten in september met 135.000 banen is gegroeid, na een herziene 157.000 in augustus. Economen rekenden voor september op een aanwas met 140.000 arbeidsplaatsen. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Het rapport speelt een rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Ook gaat de aandacht uit naar de brexitperikelen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson spreken woensdagmiddag telefonisch over de brexit. De commissie heeft nog geen concreet voorstel ontvangen om uit de brexitimpasse te raken.

Lennar

Aan het bedrijvenfront publiceerde Lennar kwartaalcijfers. De grootste huizenbouwer van de VS gemeten naar omzet overtrof daarbij de verwachtingen en lijkt met aardige winst te beginnen aan de handelsdag.

Ook Facebook kan in beweging komen. Visa, Mastercard en andere financiële partners van Facebook bij het optuigen van libra hebben twijfels over de cryptomunt. De bedrijven zouden hun betrokkenheid heroverwegen vanwege de kritiek van overheden op het libra-project. Facebook kondigde in juni aan met een soort cryptomunt te willen komen.

Afwaardering

Verder kreeg de maker van computerspelletjes Activision Blizzard een afwaardering van Bernstein en verlaagde Guggenheim het beleggingsadvies voor de producent van energiedrankjes Monster Beverage.

Wall Street deed dinsdag een stevige stap terug door teleurstellende industriecijfers van marktonderzoeker ISM. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de min op 26.573,04 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 2940,25 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 7908,68 punten.