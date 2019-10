Gepubliceerd op | Views: 1.134 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in september iets minder sterk gegroeid dan verwacht. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de groei uit op 135.000 banen, terwijl economen in doorsnee op een stijging met 140.000 hadden gerekend.

Dat is de kleinste toename in drie maanden. In augustus ging het om een herziene toename met 157.000, van een eerder gemelde groei met 195.000 arbeidsplaatsen.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat de Amerikaanse economie, met name de industrie, aan het afzwakken is, onder druk van de wereldwijde handelsspanningen en de afkoelende wereldeconomie. Dit lijkt ook zijn weerslag te hebben op het aannemen van personeel door meer voorzichtigheid bij Amerikaanse bedrijven. Dat geldt vooral voor kleinere ondernemingen.