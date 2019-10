'Rusland blijft oliekartel OPEC steunen'

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: OPEC, Rusland

MOSKOU (AFN/RTR) - Rusland blijft een verantwoordelijk partner van oliekartel OPEC. Dat zei president Vladimir Poetin tijdens een energieforum in Moskou. Daarbij waren ook olieministers van OPEC-leden Saudi-Arabië en Iran aanwezig.

Rusland is geen lid van de OPEC. Het olieproducerende land zette eerder wel zijn handtekening onder een overeenkomst met de OPEC en andere landen over het verlagen van de productie om daarmee de olieprijzen te stutten. Volgens Poetin is het belangrijk dat alle beschikbare middelen worden ingezet om de energiemarkt in balans te krijgen.

Afgelopen zomer werden de landen het eens over een verlenging van de productiebeperkingen voor de oliewinning. Deze lopen door tot en met maart 2020.