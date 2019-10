Deliveroo boekt groter verlies

Gepubliceerd op | Views: 601

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse maaltijdbezorgdienst Deliveroo heeft in 2018 een groter verlies geleden dan een jaar eerder. Het verlies voor belastingen bedroeg 232 miljoen pond, omgerekend 260 miljoen euro. In 2017 was dat een min van 199 miljoen pond.

De brutowinst van de branchegenoot van het Nederlandse Takeaway.com steeg met 42 procent tot 91 miljoen pond. De omzet kwam uit op 476 miljoen pond tegen 277 miljoen pond in het voorgaande jaar. Het niet-beursgenoteerde Deliveroo wijst op hogere ordervolumes en aanhoudende groei in meer ontwikkelde markten. Het bedrijf gaf aan flink te blijven investeren in uitbreiding, technologie en nieuwe producten.

Deliveroo kondigde in augustus aan Duitsland te verlaten om zich te focussen op landen waar het een groter marktaandeel heeft. Na het vertrek uit Duitsland is Deliveroo nog in dertien landen actief, waaronder Nederland. Takeaway is bezig met een fusie met het Britse Just Eat.