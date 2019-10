Generali mikt op kleinere overnames

Gepubliceerd op | Views: 297

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse verzekeraar Generali wil zijn activiteiten op termijn uitbreiden. Volgens topman Philip Donnet van de grootste verzekeraar van Italië mikt het bedrijf op overnames van middelgrote verzekeraars en vermogensbeheerders in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Volgens Donnet is de oorlogskas met zeker 3 miljard euro gevuld. Hij gelooft niet in grote deals, ook met het oog op risicomanagement en regelgeving. Donnet benadrukt dat de huidige rentestanden met name door kleinere bedrijven in de sector wordt gevoeld, omdat zij het met de lage niveaus volgens hem minder lang kunnen uitzingen in vergelijking met grotere spelers.

Generali nam onlangs schadeverzekeraar Seguradoras Unidas en dienstverlener AdvanceCare over voor een bedrag van 600 miljoen euro. "Na deze deal hebben we nog zeker 3 miljard euro om te investeren in groei", aldus Donnet. Hij benadrukte dat overnames de groei een impuls kunnen geven, maar alleen als het bedrijf ook succesvol is in termen van groei op eigen kracht.