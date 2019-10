VW-dochter komt met elektrische stadsbus

Gepubliceerd op | Views: 723

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Volkswagen-dochter Traton wil volgend jaar een eerste serie elektrische stadsbussen in de markt zetten. Daarmee mengt Traton zich nadrukkelijker in de sector waarin ook het Nederlandse VDL Groep actief is.

Volgens Traton zou in de komende tien tot vijftien jaar al een derde van alle voertuigen van de onderneming mogelijk uitgerust kunnen worden met een "alternatief aandrijvingssysteem", waarvan het leeuwendeel elektrisch. In de periode tot en met 2025 wil Traton miljarden investeren in onderzoek en ontwikkeling van elektrisch rijden.

Dat de vraag naar elektrische bussen en trucks wat achterblijft komt volgens Traton mede door de gebrekkige laadinfrastructuur, waarvoor volgens de onderneming een Europees masterplan zou moeten worden uitgerold. Daarnaast zijn aanschafkosten voor elektrische voertuigen momenteel nog altijd hoog. Op de middellange termijn voorziet Traton qua kosten hier verbeteringen ten opzicht van dieselvoertuigen.