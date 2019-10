'Groei Duitse economie valt lager uit'

Gepubliceerd op | Views: 1.092 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse economie zal dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk minder sterk groeien dan eerder gedacht. Dat meldden vijf vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituten.

De groei van de grootste economie van Europa zal in 2020 naar verwachting uitkomen op 1,1 procent, terwijl eerder op een vooruitgang met 1,8 procent werd gerekend. De prognose dit jaar werd verlaagd van 0,8 procent naar 0,5 procent.

Het rapport van de vijf vormt de basis van de groeiramingen die de Duitse overheid later deze maand publiceert. Voor de mindere vooruitzichten wordt vooral met een beschuldigende vinger naar de industrie gewezen. Sinds medio vorig jaar is in de sector sprake van aanhoudende krimp, vooral omdat de vraag naar kapitaalgoederen in belangrijke afzetmarkten tanende is.

Minste prestatie sinds 2013

Ondanks de bijstelling blijven de instituten over volgend jaar positiever over de situatie in Duitsland in vergelijking met marktkenners gepolst door persbureau Bloomberg. Die rekenen voor volgend jaar op een groei van 0,9 procent. Denktank OESO gaat in zijn prognose uit van 0,6 procent groei.

De groei van 0,5 procent dit jaar zou de minste prestatie van de grootste economie van Europa betekenen sinds 2013. In het lopende kwartaal zal naar verwachting zelfs sprake zijn van lichte krimp. De prognose voor 2019 van de vijf onderzoekers is gelijk aan die van de door Bloomberg gepolste marktkenners.