AEX begint licht lager

Gepubliceerd op | Views: 362

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economische groei en keken vooral uit naar de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China volgende week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 572,35 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 824,86 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalgigant ArcelorMittal met een verlies van 2,2 procent. Telecomconcern KPN voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent. In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van ruim 2,4 procent. GrandVision was tussentijds de enige stijger bij de middelgrote fondsen met een kleine winst, van 0,2 procent.