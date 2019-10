'ABN AMRO verlaagt advies op Shell'

Gepubliceerd op | Views: 1.971 | Onderwerpen: advies, banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ABN AMRO heeft zijn beleggingsadvies voor Shell verlaagd van buy naar hold. Volgens analisten van de bank kunnen de mindere economische prestaties in China het olie- en gasconcern in de weg zitten.

Volgens ABN leidt de economische vertraging in het land mogelijk tot minder benzinegebruik en wordt ook de invoer van ruwe olie door China vermoedelijk minder. Om die reden is ABN ook voorzichtiger over de ontwikkeling van de grondstofprijzen en de volumes welke ook impact zullen hebben op raffinaderijen en chemieproducenten.

Al met al ziet ABN op dit moment meer risico's op een dalende olievraag dan een aantrekkende olievraag. De bank stelde ook zijn verwachtingen voor de kasstroom van Shell naar beneden toe bij.

Het aandeel Shell sloot dinsdag in de AEX-index op 26,78 euro.